Engavetamento de carretas mata motorista na BR-381

Um motorista morreu e outros dois ficaram feridos em um engavetamento entre três carretas na rodovia BR-381, na altura do município de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (24/3), por volta das 4h45.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, um dos motoristas morreu com o impacto, enquanto os outros dois tiveram ferimentos leves.

Desde 6h40, na altura do quilômetro 794,5, a faixa da direita e a do acostamento estão bloqueadas, enquanto a faixa da direita segue liberada.

Motoristas registraram congestionamento pelas redes sociais.

Equipes da Arteris atuam na ocorrência e não há previsão de liberação.

Matéria em atualização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia