Uma cadela filhote de um ano, da raça Yorkshire, foi levada por entregadores de delivery depois que ficou para o lado de fora do portão durante uma entrega de comida, na noite desse sábado (22/3). O caso aconteceu no Bairro Havaí, na Regional Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um homem fez um pedido pela plataforma iFood para uma confraternização em família, às 21h29. O produto foi entregue às 22h31 e, depois de cerca de quarenta minutos, os familiares sentiram falta da cadela, de nome Nina.

Nesse momento, a família iniciou uma busca pelo pet por todos os cômodos e pela área externa da casa, mas sem sucesso. Eles, então, procuraram imagens pelas câmeras de segurança da residência e viram que, por descuido, a cadela ficou trancada do lado de fora do portão depois do recebimento do pedido.

Nas gravações, é possível ver que o entregador e um passageiro perceberam a saída de Nina, se aproximaram e um deles a pegou no colo. Pelo vídeo, é possível ver que um deles fez menção de tocar o interfone da casa, mas embarca no veículo e sai do endereço.

O tutor relatou aos policiais que tentou contato com a plataforma de entrega na tentativa de localizar o entregador e reaver o animal. Porém, até o momento, não obteve sucesso.

As informações do pedido, o nome do entregador e dados da motocicleta foram repassadas aos policiais, que seguem na investigação. Em nota, a Polícia Civil (PCMG) informou que, até o momento, nenhuma pessoa foi conduzida à Delegacia de Plantão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, o iFood informou que lamenta o ocorrido e esclareceu que, assim que foi acionado pelos tutores da Nina, iniciou contato para fornecer apoio e acompanhar de perto o caso.

"A empresa está conduzindo uma apuração interna e se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O iFood repudia desvios de conduta que comprometam a segurança e o bom funcionamento da plataforma", afirmou a plataforma.