Médico é afastado do trabalho por morte de 11 cachorros

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um médico de 70 anos, investigado por morte de 11 cachorros em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi afastado preventivamente das atividades. A informação foi divulgada pela secretaria municipal de Saúde.

O investigado é servidor efetivo da rede pública da cidade e trabalha na UBS Durval de Barros. Em nota, a SMS informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria Geral do Município, que instaurou processo administrativo para investigação dos fatos e o afastou preventivamente.

Em 13 de março, o médico foi levado para uma delegacia, suspeito de maus-tratos contra animais. A Guarda Municipal recebeu a denúncia de uma moradora da região de que um vizinho havia praticado maus-tratos contra cachorros. O momento foi flagrado por uma vizinha.

Os agentes compareceram ao endereço juntamente com a Polícia Civil e veterinários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na residência do médico, a equipe encontrou um cachorro aparentemente morto no quintal.

Dentro da residência, foram encontrados uma cadela e nove filhotes sem vida. O suspeito alegou que os animais estavam brigando e, para separá-los, agrediu os cães.

O médico e duas testemunhas foram levados para a delegacia. Ao término do procedimento, ele foi liberado e a Polícia Civil instaurou inquérito para as diligências necessárias à elucidação do caso.

Na semana passada, a Polícia Civil esclareceu que o suspeito não foi autuado em flagrante, eporque não foi possível precisar o momento e a causa da morte do animal. O laudo de necropsia apurar de forma devida as circunstâncias e causa da morte ainda não foi elaborado.