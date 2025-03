Letícia Sabatella acusa amiga de doar seus cachorros sem autorização

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Letícia Sabatella publicou, nessa quarta-feira (19/3), que teve seus dois cães, Bebê e Bertoldo colocados para adoção sem sua permissão. Ela disse que está apelando na Justiça para ter os dois pets de volta.

Segundo a atriz, ela deixou os cães com uma amiga, que é veterinária, em seu sítio, no interior do Rio de Janeiro. A artista contou que precisou se ausentar do sítio para cuidar da mãe, em Curitiba. Foi quando a amiga entregou os cães para o abrigo Cãorrijo, também no Rio.

Sabatella afirma que os cães foram levados para uma feira de adoção e levados por novas famílias. O abrigo chegou a fazer uma publicação no dia 20 de fevereiro, anunciando que Bertoldo estava para adoção e que ele tinha crescido em um abrigo.

Depois da publicação de Letícia, os fãs da atriz foram até o perfil do abrigo e pediram para que os cães fossem devolvidos. “Ele não cresceu em um abrigo, tem um lar e precisa retornar para os seus tutores", escreveu um internauta. "Ele era da atriz Letícia Sabatella. Sempre teve um lar", disse outro.

Após a polêmica, o post foi deletado.

Amiga se arrependeu

Letícia Sabatella diz que quer resolver tudo de forma amigável, sem causar traumas para as novas famílias dos bichinhos. "Não foi conversado com as famílias que eles eram cachorrinhos que tinham família, que tinham vínculos. Eles ficaram sob guarda provisória com essa veterinária, que era uma pessoa da nossa confiança. Eu não sei porque ela ultrapassou esse limite", disse.

Segundo ela, a amiga se arrependeu de ter doado os animais. No entanto, Bebê e Bertoldo já tinham sido adotados novamente.

"Já estou tomando as medidas legais. Fomos muito bem atendidos na Delegacia da Taquara. Essas famílias têm crianças, que se apegam. Não quero traumatizar criança alguma. Convido-as a conviverem com os cachorrinhos no meu sítio, sob a minha tutela", afirmou.

Abrigo contesta atriz

Nos stories, o Cãorrijo publicou um pronunciamento, dizendo que as acusações são infundadas. “Diante das acusações injustas de que doamos cães que já possuíam tutores, esclarecemos que essa informação é completamente falsa. Nosso trabalho sempre foi pautado pela ética, responsabilidade e compromisso com o bem-estar dos animais”, afirmou em nota.

Hoje em dia é muito comum encontrar pessoas que têm na família um cachorro. O site "s2pets" tem uma lista que aponta as 10 raças de cães consiradadas as mais inteligentes. Youtube/ PeritoAnimal Décimo lugar: Boiadeiro Australiano (Canis lupus familiaris) – Essa raça se destaca pela sua notável capacidade de resolver problemas e aprender comandos rapidamente. Criado para lidar com gado em terrenos difíceis, possui um raciocínio ágil e instintos apurados, permitindo-lhe tomar decisões independentes e eficazes no trabalho. Youtube/CINOBRAS TV OFICIAL Originário da Austrália, esse cão vive principalmente em fazendas e áreas rurais, onde exerce suas funções como pastoreio. É extremamente leal, protetor e energético, necessitando de desafios físicos e mentais diários. Sua expectativa de vida varia de 12 a 16 anos. Youtube/CINOBRAS TV OFICIAL Nono lugar: Rottweiler (Canis lupus familiaris) – Dotado de grande inteligência e capacidade de discernimento, o rottweiler aprende comandos rapidamente e responde bem ao treinamento de obediência. Sua habilidade para interpretar situações e proteger seu dono faz dele um excelente cão de guarda e trabalho. Youtube/Xtreme Dogs Brasil Originário da Alemanha, o rottweiler é amplamente utilizado como cão policial e de proteção. Possui um temperamento equilibrado, sendo leal, corajoso e seguro de si. Pode viver em ambientes urbanos ou rurais e tem uma expectativa de vida de 8 a 10 anos. Youtube/Xtreme Dogs Brasil Oitavo lugar: Spaniel Anão Continental (Canis lupus familiaris) – Esse pequeno cão é extremamente receptivo ao treinamento e tem uma memória impressionante. Sua inteligência aliada à curiosidade e vontade de agradar faz com que aprenda truques e comandos com facilidade. Youtube/ Lucas Gaspar Originário da Europa, especialmente França e Bélgica, o spaniel anão continental é um cão de companhia que vive bem em apartamentos e casas. É afetuoso, sociável e brincalhão, adaptando-se facilmente a diferentes estilos de vida. Sua expectativa de vida varia de 12 a 16 anos. Youtube/ Sté Lemos Sétimo lugar: Labrador Retriever (Canis lupus familiaris) – Sua inteligência está na combinação de rapidez no aprendizado e grande disposição para obedecer. Amplamente utilizado como cão-guia e de resgate, possui uma notável capacidade de entender comandos e interpretar emoções humanas. Youtube/ PeritoAnimal Originário do Canadá, o labrador retriever é encontrado tanto em lares quanto em trabalhos assistenciais. É dócil, amigável e muito sociável, se dando bem com crianças e outros animais. Sua expectativa de vida gira em torno de 10 a 12 anos. Youtube/ PeritoAnimal Sexto lugar: Pastor de Shetland (Canis lupus familiaris) – Esse cão de pastoreio é incrivelmente ágil e atento, conseguindo antecipar movimentos e reagir rapidamente. Sua capacidade de aprender comandos com poucas repetições faz com que se destaque em treinamentos e esportes caninos. Originário das Ilhas Shetland, no Reino Unido, vive em lares familiares e fazendas. É carinhoso, leal e muito ativo, precisando de estímulos mentais e físicos constantes. Sua expectativa de vida varia de 12 a 14 anos Youtube/PeritoAnimal Quinto lugar: Doberman Pinscher (Canis lupus familiaris) – Com raciocínio rápido e alta capacidade de concentração, o doberman se destaca em treinamentos de obediência e proteção. Sua habilidade para resolver problemas e reagir a situações o torna um excelente cão de trabalho. Youtube/ VietPet TV Desenvolvido na Alemanha, o doberman é utilizado como cão de guarda, policial e militar. É leal, confiante e alerta, necessitando de socialização e exercícios diários. Sua expectativa de vida fica entre 10 e 13 anos. Youtube/ VietPet TV Quarto lugar: Golden Retriever (Canis lupus familiaris) – Essa raça combina inteligência emocional e cognitiva, aprendendo comandos rapidamente e compreendendo o humor de seus donos. Sua facilidade de adaptação e desejo de agradar o tornam um dos melhores cães para terapias e serviços assistenciais. Instagram @shurastey.dogs Originário do Reino Unido, o golden retriever vive tanto em lares familiares quanto em funções assistenciais. É extremamente amigável, gentil e sociável, ideal para famílias e crianças. Sua expectativa de vida é de 10 a 12 anos. Instagram @shurastey_ Terceiro lugar: Pastor Alemão (Canis lupus familiaris) – Altamente treinável e com forte instinto de proteção, essa raça se destaca por sua versatilidade. Sua capacidade de tomar decisões rápidas e seguir comandos complexos faz com que seja amplamente utilizado em trabalhos policiais e de resgate. Youtube/PeritoAnimal Originário da Alemanha, o pastor alemão vive em diferentes ambientes, desde lares familiares até funções militares. É leal, corajoso e trabalhador, necessitando de estimulação mental e física constante. Sua expectativa de vida varia de 9 a 13 anos. Youtube/PeritoAnimal Segundo lugar: Poodle (Canis lupus familiaris) – Com uma inteligência afiada e uma incrível facilidade para aprender truques, o poodle se destaca pela sua memória e capacidade de resolver problemas. Sua rapidez em assimilar novos comandos faz com que seja um dos cães mais treináveis do mundo. Reprodução/PeritoAnimal Originário da França, o poodle pode viver em lares urbanos ou rurais, adaptando-se bem a diferentes estilos de vida. É brincalhão, sociável e afetuoso, além de ser muito apegado à família. Sua expectativa de vida é de 12 a 15 anos. Imagem de carah_ por Pixabay Primeiro lugar: Border Collie (Canis lupus familiaris) – Com uma inteligência excepcional, essa raça tem uma incrível capacidade de aprendizado e uma impressionante memória. Sua habilidade de interpretar comandos verbais e gestuais faz dele um dos melhores cães para treinamentos avançados. Youtube/ PeritoAnimal .Originário do Reino Unido, o border collie vive principalmente em fazendas e ambientes onde possa se exercitar. É extremamente enérgico, leal e atento, necessitando de muita atividade mental e física. Sua expectativa de vida varia de 12 a 15 anos. Youtube/PeritoAnimal Voltar Próximo

Em uma série de vídeos, uma responsável pelo abrigo de animais afirmou que os cães chegaram gravemente doentes e feridos ao local. Além disso, os dois caninos passaram várias vezes pelo local, já tendo sido adotados anteriormente, mas devolvidos ao projeto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Se os animais moravam com ela todo esse tempo, como é que em 2022 estavam aqui no projeto sendo colocados para adoção?”, questiona a página.