Cão mais indesejado do mundo é adotado depois de passar 5 anos em abrigo

A cadela Mia já foi considerada o cachorro mais indesejado do mundo. Mas isso ficou pra trás e, agora, ela tem um lar cheio de amor. O animal – um pastor holandês – foi resgatado por agentes da Sociedade de Prevenção da Crueldade Animal do Reino Unido em 2019, com apenas nove dias de vida.

A cachorrinha passou três anos na organização e foi levada para adoção em novembro de 2022. No Southridge Animal Center em Hertfordshire, ela viu mais de 1.500 outros cães conseguirem um lar, enquanto ela esperava pacientemente.

Finalmente, a residente mais antiga do abrigo conseguiu se despedir e mudar-se para uma família amorosa. "Mia é uma cadela excelente e uma ótima companheira — ela traz um sorriso ao meu rosto todos os dias. Ela está comigo há quase um mês, mas parece que ela está aqui há uma eternidade, ela se adaptou muito bem”, afirmou seu novo tutor Chris Greenwell em entrevista ao Southwest News Service.

A equipe do abrigo disse que está "emocionada" que o cão "um em um milhão" foi adotado. Mia passou quase toda a sua vida em canis — 35 anos em anos caninos — e estamos muito felizes que ela finalmente encontrou seu lar definitivo. Sua longa espera foi completamente de partir o coração — achamos que ela foi o animal de estimação 'disponível para adoção' mais longo do abrigo e o cão mais indesejado do mundo, um título que nenhum animal merece”, pontuou Claire Hoffman, consultora de comportamento e bem-estar do abrigo.

"Considerando que ela não passou muito tempo em um ambiente doméstico, ela se adaptou incrivelmente bem", compartilhou o novo dono, acrescentando que o pet ama sua filha Seren, de 15 anos, e até a procura, "o que é muito fofo."

“Ela adotou imediatamente um sofá, e tem sido difícil tirá-la de lá desde então. Se eu sento e coloco meus pés para cima, ela me dá um suspiro exasperado e vai para a poltrona”, detalhou.

Mas a adaptação de Mia ao lar não foi fácil. “Com o passar do tempo, ela realmente saiu de sua concha — ela é muito atrevida, entrando furtivamente no meu escritório em casa quando estou em reuniões e transformando minha lixeira de vime em seu novo brinquedo. Ela é muito brincalhona e cheia de energia”, revelou.