Nicole Renae tinha 10 anos quando ganhou de presente da sua avó uma cadelinha cinza chamada Chloe. As duas se tornaram inseparáveis. Mas, quando a menina fez 14 anos, o pai dela conseguiu um novo emprego trabalhando em casa, nos Estados Unidos. Para manter o foco, não podia haver distrações no local. Foi então que a família teve que abrir mão do pet.





"Chloe era muito barulhenta. Eu era apenas uma criança, então obviamente não tinha escolha. Foi de partir o coração. Eu não queria me livrar do meu cachorro”, contou Nicole em entrevista a um site de notícias de animais. A família entregou Chloe a uma ONG, que encontraria um novo lar para ela.

Mas Nicole sentiu a falta de sua amiga por muitos anos. Ela cresceu, casou-se e teve uma filha. E, lembrando de como foi feliz com sua cadela, decidiu dar a mesma experiência para a filha. Ela inicialmente pensou em adotar um filhote — até que se deparou com uma publicação no Facebook sobre um cachorro idoso precisando de um novo lar.

"Eu vi a foto do cachorro e pensei: 'Esse cachorro parece meio familiar.' Então eu li o nome — era Chloe. A mesma grafia do meu cachorro antigo. Achei que era uma coincidência”, relatou. Foi o sinal que faltava para decidir levar a cadela para casa.





Ao conhecer sua "nova" cadela, Nicole foi atingida por uma sensação estranha. "Ela simplesmente correu até mim e começou a lamber meu rosto. Conforme o dia passava, todas as características me lembravam da minha cadela antiga”, contou.





Enquanto Nicole ainda tinha dúvidas sobre o pet, Chloe parecia ter certeza de que tinha encontrado sua antiga amiga. "Minha família inteira achou que eu era louca. Todo mundo achou que eu era louca”, relatou.





Foi então que a mãe de Nicole decidiu desvendar o mistério. Chloe, quando era filhote, recebeu um microchip. Munida do número antigo, levou o animal até o veterinário para escaneá-lo. A nova Chloe também tinha um microchip e, para a surpresa da família, os números eram iguais.





"Eu literalmente senti como se tivesse ganhado na loteria. Foi a melhor sensação. Pensei que nunca mais a veria”, comemorou. Nicole soube mais tarde que Chloe tinha sido adotada por um casal mais velho logo após ser entregue. Ela viveu feliz com eles por muitos anos antes de falecerem. A cadela foi adotada mais uma vez por outra família, mas eles não puderam ficar com ela.





Chloe e Nicole se reencontraram em 2018, quando a cadela tinha 11 anos, mas a mesma energia de quando ainda era filhote. As duas permanecem juntas, em uma família com outros cachorros.