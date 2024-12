Ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo pode ser uma tarefa desafiadora, mas não impossível. Evitar métodos ultrapassados e apostar em técnicas eficientes, baseadas em repetição e reforço positivo, faz toda a diferença. Neste guia, vamos mostrar como adotar estratégias que realmente funcionam, respeitando o tempo de aprendizado do seu pet e facilitando o processo para o tutor.

Leia também:

Entenda os motivos dos erros

Antes de começar, é importante identificar por que seu cachorro está errando o local. Filhotes, por exemplo, têm um controle muito limitado da bexiga, enquanto cães adultos podem errar por falta de rotina ou sinalização. Além disso, locais com odores persistentes de urina podem confundir o pet, fazendo com que ele retorne ao "local errado".

Dicas para ensinar seu cachorro a fazer xixi no local correto

Abaixo, veja dicas que realmente funcionam para ajudar o seu pet a aprender o lugar certo para fazer xixi, evitando bagunças e frustrações.

1. Crie uma rotina de horários fixos

Os cães costumam fazer xixi logo após comer, beber água ou acordar. Crie uma rotina estabelecendo horários para refeições e passeios.

Dica valiosa: Leve o pet até o local correto assim que ele acordar ou terminar de se alimentar, pois esses são os momentos mais previsíveis.

2. Use o reforço positivo com estímulos

O reforço positivo é a chave para treinar o cachorro. Sempre que ele acertar o local, recompense-o com:

petiscos;



elogios verbais (com voz animada e afetuosa);



carinhos ou brinquedos.

A recompensa deve ser imediata para que ele associe o comportamento ao resultado positivo.

3. Escolha um ambiente estratégico para o banheiro

Posicione o tapete higiênico ou jornal em locais calmos e longe do comedouro e da caminha. Os cães preferem fazer as necessidades em áreas mais "privadas". Evite mover o "banheiro" de lugar, pois a mudança pode confundi-los.

4. Limpeza correta é essencial

Se o cachorro fizer xixi fora do lugar, não use produtos à base de amônia, pois eles reforçam o odor da urina. Prefira soluções enzimáticas específicas para pets ou uma mistura caseira de vinagre com bicarbonato, que neutraliza o cheiro.

Sempre higienize bem o local para evitar que o cão retorne à área indesejada.

5. Identifique o "circuito de xixi"

Observe quando seu cachorro começa a farejar ou girar em círculos. Esse comportamento indica que ele está procurando um lugar para fazer xixi. Nessa hora, leve-o imediatamente até o local certo. Com o tempo, ele aprenderá a ir sozinho.

6. Evite repreensões exageradas

Nunca esfregue o focinho do cachorro no xixi; isso não ensina nada e apenas assusta o pet. Se pegar o cão "no flagra", diga um "não" firme e leve-o ao lugar correto. Elogie se ele terminar o xixi no local certo.

7. Treine o uso de tapetes higiênicos

Se você optar pelo tapete higiênico, utilize atrativos olfativos específicos vendidos em pet shops. Esses produtos ajudam a direcionar o cachorro para o local certo, acelerando o aprendizado.

Para facilitar a transição, cubra uma área maior com o tapete inicialmente e reduza aos poucos.

8. Casos persistentes: consulte um veterinário

Se mesmo após treinos consistentes o cão continuar errando, leve-o ao veterinário. Problemas de saúde, como infecções urinárias ou ansiedade, podem interferir no comportamento.