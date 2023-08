1565

Como manter o apartamento organizado e cheiroso mesmo com animais de estimação? Essa é uma dúvida frequente entre as pessoas que querem dividir o dia a dia com um pet, mas moram em espaços pequenos. Portanto, a dica é manter a limpeza tanto do animal quanto do imóvel. Veja mais detalhes neste conteúdo.





Você já ouviu falar que quem não deseja ter trabalho com animais de estimação deve criar cactos? Isso é verdade, pois os pets, de uma maneira ou de outra, exigem atenção. Afinal de contas, eles soltam pelos, fazem suas necessidades pela casa e precisam de banhos frequentes. Em compensação, são fofos e nos enchem de carinho. Quem resiste, não é mesmo?





Sendo assim, é possível conciliar animais de estimação com apartamento limpo, porém, você precisa manter uma rotina de organização e limpeza. Não adianta, contudo, fazer uma faxina quinzenal. Como você verá neste post, é necessário varrer e passar pano no piso com mais frequência, além de retirar as fezes e o xixi e ainda limpar as vasilhas de ração e de água. Finalmente assim você evitará o mau cheiro.





Descubra 8 maneiras de deixar o apartamento organizado mesmo com os pets





Para te auxiliar nessa missão de cuidar dos animais de estimação e, ao mesmo tempo, manter o apartamento limpo e cheiroso, separamos 8 dicas para você. Confira.





1. Manter piso e móveis sempre limpos





É necessário aumentar a frequência da limpeza. Portanto, é fundamental varrer o chão, passar pano, aspirar móveis e, principalmente, estofados e tapetes devido à queda de pelos.





2. Eliminar o mau cheiro





Sem dúvidas, o cheiro de xixi é o principal motivo do mau cheiro em apartamentos com pets. Por isso, você pode adestrar o animal ou comprar produtos que eduquem o seu cãozinho para urinar no local certo. Por falar nisso, quer aprender uma receita caseira para tirar cheiro de xixi? Então, pegue um pouco de água, uma porção de bicarbonato de sódio e um limão. Umedeça um pano com a solução e passe no piso para eliminar o mau cheiro.





3. Manter as janelas abertas





Sempre que estiver no apartamento, deixe-o bem arejado. E não se esqueça de providenciar a instalação de telas nas janelas e na varanda para deixar seu animalzinho seguro.





4. Limpar os potes de ração





Essa tarefa deve ser diária. Isso porque o resto de alimentos, especialmente de sachês, atrai mosquitos e espalha o mau odor.





5. Dar banhos no animal





Dependendo do animal escolhido para o apartamento, ele exigirá uma rotina semanal de banho, como o cachorro. Porém, gatos podem ter intervalos maiores. Nesse sentido, procure a orientação do veterinário.





6. Limpar bem os estofados





Quando o animal solta pelos, é essencial contar com um aspirador de pó apropriado. Portanto, passe o aspirador em estofados e tapetes pelo menos 3 vezes por semana.





7. Eliminar o cheiro característico do pet





Neste caso, o banho semanal é essencial. Por isso, consulte o veterinário ou o pet shop sobre o shampoo mais indicado. Lembre-se que os animais podem sofrer alergias com o uso de perfumes e talcos.





8. Invista em aromatizantes





Há muitas opções de aromatizantes no mercado, mas você sabia que pode fazer um caseiro? Saiba como: em um recipiente coloque 1 colher de sal; 2 colheres de bicarbonato de sódio; 250 ml de álcool puro; 250 ml de água; 50 ml de vinagre branco e 1 colher de detergente neutro. Coloque tudo num borrifador e espalhe sempre que for preciso pelo apartamento.





Veja quais animais são indicados para apartamento

Espaço pequeno não é uma limitação para você ter um pet. Porém, é preciso pensar no tipo de animal, no porte e no comportamento. Afinal de contas, se você mora em condomínio é recomendado ter um animal que não seja barulhento, como um papagaio ou um pinscher.

Veja, enfim, uma lista de animais bons para apartamento:





pássaros;

hamster;

peixes;

coelho;

porquinho-da-Índia;

cães;

gatos.





Concluindo, é possível deixar o apartamento cheiroso com animais de estimação, porém, isso vai exigir mais cuidado e atenção da parte de você e de todos que moram no mesmo espaço.