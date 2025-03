Um cachorro que desapareceu após sair correndo pela porta da frente da casa de uma família em Ilford, na Inglaterra, foi encontrado três meses depois, a 240 quilômetros de distância, na cidade de Lincolnshire.

O casal Alexandru e Olga Bobeica moram em uma cidade próxima à capital inglesa com seus dois filhos e dois cachorros da raça lulu da pomerânia, Evy e Teddy.

No dia 11 de outubro do ano passado, Teddy desapareceu sem deixar vestígios, levando o marido e a mulher a acreditarem que ele tinha sido roubado.

Segundo o portal britânico Daily Mail, Olga estava levando seus cachorros para passear com as crianças, quando os dois cães correram em direção à rua. Ela os seguiu e, quando virou a esquina, Evy voltou. Porém, Teddy não estava em lugar nenhum. Alexandru disse que seu outro cachorro voltou com um "olhar de medo".

O casal começou a procurar Teddy em lugares habituais, incluindo o parque local, e perguntou aos vizinhos se eles o tinham visto. "Teddy é muito reconhecível", disse o pai de família, "ele tem um rabo azul característico e, quando urina, fica em pé nas patas dianteiras, como um acrobata".

Durante o período de desaparecimento, eles dizem ter passado por um verdadeiro "inferno", com pessoas passando trotes dando pistas falsas e até fingindo ter matado o animal. Isso aconteceu devido às postagens que fizeram nas redes sociais, visando aumentar a rede de apoio e as chances de localizar Teddy.

Preocupado, o casal foi à delegacia. A dupla temia que seu cachorro pudesse ter sido roubado, mas foi informada que ele só poderia ser dado como desaparecido, devido à falta de evidências de roubo.

Naquele momento, a família decidiu entrar em contato com Lisa Loops, uma atriz que em seu tempo livre comanda um grupo chamado Muddy Paws Crime, que visa ajudar pessoas a localizar cães roubados.

Em fevereiro deste ano, Lisa recebeu uma denúncia anônima de que o filhote tinha sido visto a cerca de 240 quilômetros de distância, em Lincolnshire. Depois da notícia, a família decidiu partir em viagem para encontrar a pessoa que eles acreditavam que poderia estar com ele.

Ainda em entrevista ao portal Daily Mail, o Sr. Bobeica declarou: “A pessoa disse que sabia exatamente onde Teddy estava e deu o endereço”. "Partimos no dia seguinte, o informante nos disse que a pessoa que estava com Teddy poderia não entregá-lo facilmente, então ligamos para a Polícia Metropolitana com antecedência”.

No entanto, a Polícia Metropolitana disse aos donos do cachorro que Lincolnshire estava fora de sua jurisdição e que eles não poderiam ajudar, e pediu para que eles entrassem em contato com a Polícia de Lincolnshire.

Alexandru, então, contou a situação para a polícia de Lincolnshire, que explicou que a equipe não possuía recursos o suficiente para ajudar as vítimas e o aconselhou a bater na porta do suposto ladrão.

“Eu não tinha mandado para revistar a casa, era um risco. Havia um risco de eles se mudarem e eu só queria ver meu cachorro de novo”, afirmou o pai de família. “A polícia me disse para ligar para as autoridades se houvesse alguma agressão. Eu estava desesperado, não sabia o que dizer a eles”.

Ao chegar no local, o casal, junto de dois amigos, bateu na porta da casa e foi recebido por um homem que os convidou para entrar.

“Eu disse a ele que meu cachorro é um Lulu da Pomerânia com um tom azul no rabo, e ele me disse: 'Ele está com minha filha lá em cima”, explica. “Eu pude ouvir Teddy imediatamente. Eu tinha um scanner de microchip que perguntei se eu poderia usar para provar que ele é meu cachorro. Mas o dono disse 'se ele é seu, ele é seu'. O microchip combinou e ele ficou chocado. Aquela família havia recebido o cachorro de presente de aniversário da filha dele, do avô dela”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O marido e sua esposa ficaram aliviados por finalmente terem encontrado seu animal de estimação, mas ambos ficaram confusos com a facilidade com que ele foi devolvido a eles.



Frustrados com a falta de ajuda da polícia durante a busca, eles também optaram por não insistir em respostas sobre quem poderia ter levado seu cão.

“Não queríamos ir longe demais, afinal, já havíamos encontrado Teddy”, revela o Sr. Bobeica. “Fiquei surpreso com a facilidade com que o devolveram. Se eu estivesse na situação deles, pensaria que já teria criado um vínculo com o cachorro e ficaria relutante em devolvê-lo”.