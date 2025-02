ONG Cão Sem Dono e Repelex se unem para incentivar a adoção

Em um movimento inédito, a ONG Cão Sem Dono anuncia Repelex, marca brasileira com mais de 40 anos de mercado, como parceira para uma iniciativa de conscientização sobre a importância da adoção responsável de animais resgatados. A organização, que atua desde 2005, cuida atualmente de mais de 500 cães em dois abrigos próprios e promove campanhas de conscientização, feiras de adoção e atendimentos veterinários populares para o público.

Além de um aporte financeiro para auxiliar nas atividades da Organização Não Governamental (ONG), Repelex patrocinará as feiras de adoção até julho de 2025 e doará produtos para os lares que receberão os cães. Para reforçar ainda mais a importância do acolhimento, a parceria contará com uma campanha, criada pela BETC HAVAS, e com conteúdos para as redes sociais gravados na sede da organização, destacando as histórias dos animais resgatados. Com isso, o objetivo é, não apenas apoiar o trabalho diário da instituição, mas também chamar atenção, instruir e sensibilizar a sociedade sobre a causa animal.

“Acreditamos que essa parceria reflete nosso compromisso com causas que promovem o bem-estar coletivo. Ao apoiar a Cão Sem Dono, buscamos não apenas dar visibilidade ao trabalho que eles realizam há duas décadas, mas também inspirar mais pessoas a enxergarem a adoção responsável como uma forma de cuidado e proteção que transforma vidas”, conta Fernando Guillemin Contreras, Head de Marketing de Repelex na Reckitt Hygiene Comercial.

A colaboração acontece em um momento crítico, entre os meses de dezembro e janeiro, período de férias e festividades que historicamente registra um aumento nos índices de abandono de pets. De acordo com o estudo “Animais Abandonados e Devolvidos”, da Cobasi Cuida, cerca de 81,5% dos animais abandonados no Brasil são cães, principalmente adultos e sem raça definida, o que reforça a necessidade de ações que incentivem o acolhimento responsável. A Cão Sem Dono afirma também que a maior parte deles vai parar nas ruas por falta de recursos das famílias para dar atendimento e garantir uma boa alimentação ou até mesmo por mudanças de endereço.

“Todo final e o início de ano trazem aumento no abandono de animais, e ações que auxiliem na adoção de animais, como a que Repelex está fazendo, são extremamente importantes, pois sabemos que juntos podemos mudar a realidade de dezenas de animais e somos muito gratos por isso”, conta Vicente Define, um dos diretores da Cão Sem Dono.

A ONG resgata principalmente cães sem raça definida - sendo esses 99% dos acolhidos -, frequentemente idosos e em condições de saúde fragilizadas, perfil que compõem a maior parte dos animais sob seus cuidados. Só no último ano, eles receberam 157 cães e conseguiram lares para 143 deles, resultado que reflete o impacto positivo de suas campanhas educativas e dos cerca de 50 eventos de adoção realizados anualmente.

A capacidade dos abrigos é rigorosamente controlada para garantir o bem-estar dos animais e todo processo de adoção passa por uma triagem cuidadosa para assegurar que os pets sejam adotados por famílias responsáveis, incluindo entrevistas, verificação de documentos e acompanhamento pós-adoção com suporte veterinário, se necessário. Apesar do intenso trabalho, a instituição enfrenta o desafio constante da falta de recursos, já que depende exclusivamente de doações, apadrinhamentos e ações solidárias para continuar sua missão. Além disso, eles também promovem ações como bingos, rifas, visitas coletivas e bazares, que ajudam a arrecadar fundos essenciais para suas operações.

