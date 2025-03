Homem é colocado em porta-malas e morto após briga em boate de Juiz de Fora

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Um homem de 37 anos foi morto na madrugada deste domingo (23/3) após uma briga dentro de uma boate no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi retirado do local, colocado no porta-malas de um carro e levado para uma rua próxima ao Estádio Municipal, onde foi espancado e, em seguida, atropelado por uma caminhonete.

De acordo com o boletim de ocorrências, testemunhas afirmaram que os agressores retiraram a vítima da boate com a ajuda de seguranças da casa, que, segundo o registro policial, também teriam assistido ao crime sem intervir.

Imagens de um circuito de segurança na rua registraram o momento em que a vítima é retirada do veículo e agredida com socos e pontapés. Testemunhas ainda relataram à polícia que uma caminhonete passou por cima do homem.

Ainda não foi confirmado se o atropelamento teve ligação direta com as agressões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e, ao chegar ao local, constatou a morte da vítima. Suspeito de estuprar crianças é morto por linchamento em Contagem

Quatro suspeitos foram identificados, presos e encaminhados à delegacia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que irá apurar a motivação da briga e busca identificar outros possíveis envolvidos. Três seguranças e o dono do estabelecimento foram levados para prestar esclarecimentos.

A boate se manifestou por meio de nota publicada nas redes sociais, afirmando que colabora com as investigações e lamenta a morte da vítima. O estabelecimento também declarou que repudia qualquer ato de violência e que os seguranças seguiram “todos os procedimentos adequados” para conter a briga.