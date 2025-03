Homem é morto a tiros e roubado logo em seguida, na BR-381 em BH

Um homem de 26 anos foi morto a tiros enquanto dirigia pela BR-381, na altura da Favela da Luz, no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse domingo (23/3). Depois de morto, ele ainda teve seus pertences pessoais roubados de dentro do carro.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o corpo foi encontrado dentro de um carro, de modelo HB20, que estava parado em cima do canteiro central da rodovia, próximo à convergência com o Anel Rodoviário, por volta das 19h20. O vidro do motorista estava estilhaçado, o vidro traseiro esquerdo estava quebrado e a lataria da porta tinha marcas de tiros.

Conforme a perícia, o homem tinha marcas de perfurações na cabeça, no tórax e em um dos braços, além de ter perda de massa encefálica, mas não foi possível precisar a quantidade de tiros que o atingiram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico de plantão confirmou a morte.

Testemunhas relataram aos policiais que a vítima seguia no sentido Vitória quando, embaixo do viaduto, uma moto entrou na frente do veículo e ele reduziu a velocidade. Neste momento, um outro carro emparelhou com o veículo e um suspeito efetuou os disparos. O carro seguiu descontrolado e bateu no canteiro central, onde foi encontrado.

Segundo registros, não foram encontrados os sapatos e pertences pessoais da vítima dentro do carro. Moradores da região contaram aos policiais que, depois que algumas pessoas perceberam que o homem estava sem vida, resolveram saquear o carro e roubar os objetos do homem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi identificado depois de diligências. Ainda conforme a PM, o homem havia sido vítima de uma tentativa de homicídio em novembro de 2024, chegou a ser internado e já estava recuperado. Em 2023, ele tem passagem por posse ilegal de arma de fogo e, enquanto menor de idade, foi registrado como autor de roubo.