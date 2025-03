Adolescente escapa de tentativa de estupro a caminho da escola em Minas

Uma adolescente, de 13 anos, escapou de uma tentativa de estupro depois de se defender do suspeito, de 28, que a ameaçava com uma faca. O caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira (12/3), em Timóteo, na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem estava a caminho da escola quando foi abordada pelo homem, que a esperava na esquina da Rua Um, no bairro Timirim. Segundo a adolescente, o homem apontou uma faca bem próximo à sua barriga, disse para ela “ficar calma” e a levou, segurando-a pelo pescoço, à entrada de um edifício.

De acordo com o relato da adolescente, o homem a guiou até uma área atrás de plantas, pediu que ela se sentasse e começou a beijá-la na boca. Neste momento, a garota conseguiu se desvencilhar e pegar a faca do homem.

A adolescente se debateu por alguns instantes com a faca na mão enquanto o homem tentava pegar de volta o objeto. Ela conseguiu fugir e correr de volta para casa, com um arranhão no pescoço.

Em local seguro, a adolescente falou com a mãe sobre o assédio que sofreu e a Polícia Militar foi acionada. No local, os militares conseguiram registros de câmeras de segurança que condiziam com o relato da adolescente e iniciaram as buscas pelo suspeito.

O homem foi encontrado próximo ao Bairro Kennedy. Conforme registros, ele viu a viatura policial se aproximando e tentou escapar pulando em telhados. Porém, o telhado de uma das casas quebrou e o homem caiu em uma varanda, quando foi capturado e preso.

Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento com escoriações pelo corpo, atendido e liberado. A adolescente o reconheceu por foto e o homem recebeu voz de prisão por tentativa de estupro. As investigações seguem com a Polícia Civil.