Peixes morrem após carreta com 20 mil litros de fertilizante tombar em MG

Uma carreta carregada com fertilizante tombou perto de um córrego na tarde desta quarta-feira (12/3) em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, ocasionando a morte de vários peixes. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com 20 mil litros do produto.

O acidente aconteceu na Rua Zeferino Justino Tavares, no Bairro São João. A carreta vinha do bairro Jardim Europa em direção ao Centro.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o motorista, de 68 anos, não ficou ferido e alegou ter perdido o controle da direção, quando bateu em um poste e tombou à margem de um córrego, derramando a carga no curso d’água.

A Polícia Militar de Meio Ambiente também foi acionada e isolou a área. A Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente do município também foram comunicadas.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre os danos ambientais.

