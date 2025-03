Minas registra mais uma morte por febre amarela em 2025

Minas Gerais registra mais uma morte por febre amarela em 2025, totalizando três neste ano e quatro durante o atual período de monitoramento, que considera casos desde 1º de julho de 2024. O paciente, de 49 anos, era morador de Pouso Alegre, no Sul de Minas, considerado também o Local Provável de Infecção (LPI), de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A pasta não informou a data da morte.

As duas outras mortes no estado por febre amarela aconteceram em Extrema, também no Sul de Minas. Uma das vítimas foi um jovem de 21 anos, morador de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. A SES-MG afirma que ele era vacinado, e o provável local de infecção era em Joanópolis (SP). A morte aconteceu em um hospital em Extrema.

O outro caso no município do Sul de Minas foi um paciente do sexo masculino, de 69 anos, sem registros de vacina. O LPI é Extrema, onde morava.

No total, Minas tem quatro casos confirmados para a doença. A outra ocorrência, que não teve morte, foi de um paciente morador de Cambuí, também no Sul de Minas. De acordo com a SES-MG, não há histórico de vacinação dele, e o local de provável infecção é o próprio município de residência.

Além das ocorrências de 2025, houve dois casos confirmados e uma morte no ano passado, compreendidos nesse período epidemiológico de monitoramento. O local provável de infecção do paciente que faleceu, cuja idade não foi informada pela SES-MG, é Monte Sião, também no Sul de Minas.

O outro caso confirmado de 2024 também foi na Região Sul do estado, mas em Camanducaia, com LPI ainda em investigação. A suspeita é que o paciente, de 65 anos, foi contaminado enquanto estava em seu sítio, em Itapeva, no Sul de Minas. Conforme o governo do estado, o município foi considerado “área de epizootia”, ou seja, com registro de contaminação de vários animais ao mesmo tempo, podendo, ou não, levar à morte deles.

Casos em primatas não humanos

Neste ano, até então, foram registrados seis primatas não humanos (PNH) com confirmação para febre amarela, todos em municípios no Sul de Minas: Toledo, Poços de Caldas, Córrego do Bom Jesus, Estiva, Poço Fundo e Pouso Alegre.

Em 2024, foram sete confirmações em primatas não humanos. Uma das ocorrências foi em Belo Horizonte, e as demais, em municípios no Sul do estado: Bueno Brandão e Ipuiúna, com dois casos cada; Santa Rita de Caldas e Extrema, com um cada.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata