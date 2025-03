BH: suspeito não encontra chave de estoque e abandona assalto em shopping

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A tentativa de assalto a uma loja de móveis no Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta quarta-feira (12/3), foi frustrada pois o assaltante não encontrou a chave para ter acesso ao estoque do estabelecimento. Segundo relato de uma funcionária, uma atendente e o gerente foram rendidos à mão armada por um homem, que parecia estar conversando com alguém pelo fone de ouvido.



A tentativa ocorreu no horário de almoço, e, até o momento, o assaltante não foi preso. O shopping continua aberto normalmente, com todas as lojas em expediente normal.

Segundo uma funcionária da loja, a tentativa de assalto começou quando um homem rendeu uma atendente e pediu três sacolas para pegar objetos dentro do estoque - além de móveis, o estabelecimento vende produtos eletrônicos, como celulares e notebooks.



Ao chegar ao local acompanhado do gerente da loja, o suspeito mostrou uma arma e ordenou a abrirem a porta. Foi quando o gerente disse que não tinha a chave. O assaltante, inclusive, teria ficado indignado e dito, agressivamente, que não tinha como o gerente não ter a chave do estoque.

Na sequência, o assaltante fugiu. Conforme relatou a funcionária, o suspeito parecia estar a todo momento conversando com alguém por um fone de ouvido.

A Polícia Militar esteve no estabelecimento, colheu imagens de câmera de segurança e testemunhos e fez o boletim de ocorrência.

A assessoria do Boulevard Shopping informou que a polícia foi acionada imediatamente após o ocorrido e que o centro comercial tem contribuído com as investigações.

