Grande BH: comerciantes reclamam de semáforo com defeito há 10 dias

Comerciantes e moradores do Centro de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, denunciam que os semáforos no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a rua Santa Cruz apresentam falhas há cerca de 10 dias. Segundo relatos, o problema tem causado risco de acidentes e preocupação entre quem circula pelo local.



Imagens feitas por um morador mostram o funcionamento irregular do equipamento. “Tem uns dias que esse sinal está só assinando alerta e ninguém toma providência”, afirma no vídeo. “Graças a Deus ninguém morreu”, completa.

O problema, no entanto, não é recente. Comerciantes da região relatam que o semáforo da Rua Rio de Janeiro apresenta falhas desde novembro de 2024, funcionando de forma irregular pela manhã e normalizando apenas após as 10h. “Há um risco iminente”, alerta uma comerciante.









Na manhã dessa segunda-feira (12), um acidente foi registrado no cruzamento, envolvendo dois veículos. Não há informações sobre feridos.

Em nota, a prefeitura de Betim afirmou que “a Transbetim identificou problema no temporizador do semáforo da Rua Rio de Janeiro, o que está impedindo que o equipamento retome o funcionamento no horário programado sempre às 6h e acione, conjuntamente, o da Rua Santa Cruz, já que ambos operam em consonância”.

A prefeitura de Betim afirma que já acionou técnicos especializados para corrigir a falha, e que o funcionamento dos equipamentos será afetado ao longo do dia. O município ressaltou ainda que os equipamentos operam corretamente durante todo o período em que permanecem acionados.

A reportagem questionou a prefeitura sobre há quanto tempo os semáforos seguem no modo intermitente após as 6h, e se há previsão para a solução do problema, mas ainda aguarda retorno.