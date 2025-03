Jovem preso em rodovia de MG transportando arraias raras mutiladas

Um jovem, de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Frutal, no Triângulo Mineiro, na LMG-732, nas proximidades da cidade, no início da madrugada desta quarta-feira (12/3).

Segundo o registro policial, o suspeito deve responder por maus tratos, tráfico de animais, transporte de animal da fauna silvestre sem autorização e por conduzir veículo sob efeito de substância entorpecente.





Os policiais encontraram dentro do carro dele 10 peixes exóticos, entre eles duas arraias da espécie Potamotrygon Motoro, animal considerado raro.





Ainda conforme a PMRv, o transporte e comercialização dos animais resgatados precisam de documentação específica, o que não foi apresentada.



"Os animais estavam sendo transportados de forma precária em caixas de isopor e tambor com baixa oxigenação. Além disso, foi constatado que as arraias foram mutiladas, sendo arrancados os ferrões, caracterizando assim possível crime ambiental de tráfico de animais e maus-tratos", diz outro trecho do boletim de ocorrência.



Os policiais também relataram que o motorista estava exalando forte odor de maconha. O condutor confirmou ao registro policial que consumiu um cigarro de maconha, pouco antes de assumir a direção do veículo. Ele também levava no carro uma bucha da droga.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Frutal.