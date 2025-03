Dengue em MG: estado registra 10 mortes em um mês

O número de mortes por dengue confirmadas em Minas Gerais tem crescido em 2025. Segundo o Painel de Monitoramento de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), o estado registrou 13 mortes neste ano, sendo que 10 delas foram computadas apenas no último mês.

Conforme o levantamento divulgado em 12 de fevereiro, havia três mortes pela doença. Já o balanço divulgado nesta quarta, um mês depois, mostra aumento de 333% nas confirmações. O número de mortes em investigação passou de 22 para 55 no mesmo período, o que significa 150% de acréscimo.

Minas também soma 23.885 casos de dengue confirmados neste ano até esta quarta, contra os 10.478 registrados há um mês atrás. O número representa um aumento de 128%, isto é, mais do que dobrou no período. Dessas infecções, 3.263 foram em pessoas com comorbidades e 780 são consideradas casos graves ou com sinais de alarme.

Em relação à chikungunya, Minas confirmou duas mortes e outra está sendo investigada. Ao todo, há 3.702 casos confirmados da doença. Desses, 520 foram em pessoas com comorbidades. No caso da zika, também transmitida pelo aedes aegypti, há três casos confirmados no estado em 2025, mas sem nenhuma morte.