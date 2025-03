Jovem preso com fuzil de 1908 e ecstasy na BR-265 em Minas

Um jovem de 20 anos foi preso na segunda-feira (10) na BR-265, em São João del Rei, região Central de Minas, com um fuzil ‘Mauser’, fabricado em 1908, e 39 porções de ecstasy. Outros dois suspeitos fugiram para uma mata e seguem foragidos.



A Polícia Militar Rodoviária recebeu informações sobre a tentativa de venda da arma e montou uma operação com equipes à paisana e viaturas ostensivas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os três suspeitos tentaram fugir. O jovem foi alcançado e preso, enquanto os outros dois conseguiram escapar.



Dentro do carro do grupo, os militares encontraram o fuzil com cinco munições, uma delas já pronta para disparo. O veículo foi apreendido por estar com impedimento judicial e licenciamento vencido desde 2022.

Na casa do jovem detido, a polícia localizou mais munições e 39 porções de ecstasy. Ele foi levado para a delegacia e, em seguida, encaminhado a um presídio. A investigação segue para localizar os outros dois envolvidos.

