BR-381: acidente entre ônibus e caminhão deixa trânsito lento na Grande BH

Um acidente entre um ônibus metropolitano e um caminhão deixa o trânsito lento na BR-381, na altura de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (12/3).

De acordo com a Unidade Operacional de Sabará da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na altura do quilômetro 452 da rodovia, no sentido Belo Horizonte. O local é próximo à entrada da Fertran Transportes Matriz.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o coletivo com a cabine dianteira destruída, em especial no lado do motorista. O estado de saúde do motorista ainda não foi divulgado.

Também pelas redes sociais, motoristas relatam trânsito lento nos dois sentidos da rodovia.

Ainda não há informações sobre vítimas ou a dinâmica do acidente.

Matéria em atualização