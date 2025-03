MG: homem é preso em local de trabalho suspeito de estuprar os filhos

A Polícia Civil prendeu em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, nesta terça-feira (11/3), um homem, de 41 anos, suspeito de abusar sexualmente dos dois filhos e das duas enteadas. Ele foi encontrado na BR-459, em seu local de trabalho.

As vítimas tem idade entre 4 e 15 anos, e os crimes sexuais começaram no Maranhão, onde a família morava. Na cidade mineira, os abusos prosseguiram. Segundo a Polícia Civil, as vítimas estão em um abrigo desde março de 2024.

Agora, a polícia busca apurar por quanto tempo os abusos eram cometidos. No entanto, conforme a instituição policial, há indícios de que a violência tenha sido praticada por pelo menos mais de três anos com todas as vítimas.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

