Adolescente vai parar no hospital após briga na porta de escola

Um adolescente de 14 anos foi hospitalizado após se envolver em uma briga com outro aluno na porta da Escola Estadual São Vicente, no Bairro Niterói, em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa terça-feira (11/3). O jovem foi agredido por um adolescente de 15 anos com um soco no olho esquerdo. O quadro de saúde se agravou enquanto a vítima aguardava para ser ouvida na delegacia.



O diretor da escola informou à polícia sobre a agressão. Inicialmente, o menino foi levado pela Polícia Militar (PMMG) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Enquanto isso, uma outra viatura iniciou as buscas pelo agressor.



O adolescente de 15 anos foi localizado na Rua Safari e admitiu à polícia que agrediu o colega devido a desavenças anteriores.

Após receber atendimento médico, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil (PCMG), acompanhada por seus responsáveis. Lá, conforme a Polícia Militar, o estado de saúde do adolescente ferido piorou, e ele passou a sentir um forte mal-estar. A polícia o levou de volta à UPA, onde os médicos identificaram a evolução do quadro clínico.

Diante da gravidade, ele foi transferido para o Complexo de São João de Deus. Conforme a UPA, ele passaria por avaliação neurológica. O menino apresentava confusão mental. A unidade não deu detalhes sobre o quadro de saúde, informando que "todas as informações médicas são tratadas com sigilo profissional".



A Polícia Militar apreendeu o adolescente agressor. As autoridades seguem investigando as circunstâncias da briga e os motivos do desentendimento entre os dois estudantes.

Posicionamento da Secretaria de Educação



Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que o incidente aconteceu fora do ambiente escolar, na noite de terça-feira (11/2), e destacou a rapidez das ações tomadas pela direção da Escola Estadual São Vicente.



"A direção agiu prontamente, acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que registrou o Boletim de Ocorrência, e o estudante agredido foi socorrido pelo Samu e levado a uma unidade de saúde", informou a SEE/MG.



A secretaria também disse que formalizou o ocorrido em ata e encaminhará o caso ao Conselho Tutelar do município. Além disso, o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) foi mobilizado para prestar apoio psicossocial aos envolvidos, promovendo escuta e orientação psicológica. O núcleo é composto por psicólogos e assistentes sociais, que desenvolvem atividades de conscientização nas escolas sobre temas como violência e bullying.

*Amanda Quintiliano especial para o EM