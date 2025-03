BH: explosão em central de gás deixa quatro feridos

Uma explosão em uma central de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (12/3), no Bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte. O incidente ocorreu por volta das 13h45 na Rua Itaberá, 810, esquina com a Avenida Mem de Sá.

Segundo apurações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu durante o abastecimento de botijões de grande porte por um caminhão de GLP. Informações da corporação indicam que não havia indícios de vazamentos de gás ou chamas no galpão de fornecimento de alimentação para unidades de saúde, incluindo hospitais, que justificassem o ocorrido.

O local está isolado.

As vítimas

Duas das vítimas, com queimaduras, já foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Até o momento, não há registro de mortes.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, BHTrans e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foram acionadas para a ocorrência. A rede elétrica da região foi desligada preventivamente. Apesar do impacto, a situação já está sob controle, de acordo com os bombeiros.

A perícia da Polícia Civil deve investigar as causas exatas da explosão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

