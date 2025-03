Justiça libera Gabriel Monteiro, ex-vereador acusado de estupro

O ex-vereador Gabriel Monteiro sairá da prisão nesta sexta-feira (21/3) após decisão da 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Ele estava preso desde novembro de 2022 no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, em Bangu.

Segundo informações do jornal O Globo, Monteiro terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o estado carioca.

O ex-vereador foi preso preventivamente em 2022 por suspeita de estupro. O caso teria ocorrido em 15 de julho do mesmo ano, na Zona Sul do Rio. Na denúncia, a vítima afirmou ter conhecido Monteiro em uma boate na Barra da Tijuca e, de lá, foram para a casa de um amigo do ex-vereador, localizada no bairro do Joá.

Segundo a vítima, o acusado a empurrou na cama, segurou os braços e deu tapas no rosto dela.

Ao Correio, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que o caso segue em segredo de Justiça e não detalhará o andamento do processo.

