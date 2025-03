Podcast debate futuro de Pacheco, pedágios em MG e relação de Zema e Lula

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (21/3) repercute a decisão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao descartar assumir um cargo na Esplanada dos Ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No segundo bloco, o programa discute a polêmica dos pedágios em Minas, tema de debates na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O bloco final é dedicado à relação entre o estado e o Palácio do Planalto diante da postura mais agressiva do governador Romeu Zema (Novo) e contemporizadora de seu vice, Mateus Simões (Novo).

Apresentado pelos repórteres da editoria de Política do Estado de Minas Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Bruno Nogueira, o programa traz informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no Youtube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

No primeiro bloco, os repórteres falam sobre Pacheco descartando participar de um ministério no governo federal, mas sem rejeitar a possibilidade de ter o apoio de Lula na corrida pelo governo estadual em 2026.

Na sequência, os pedágios nas estradas mineiras são o tema da conversa. Os jornalistas debatem sobre a reunião na Câmara de BH com representantes das cidades da Região Metropolitana para discutir a cobrança e a votação da Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig) proposta por Zema na Assembleia.

O último bloco discute os últimos episódios das rusgas entre o governo estadual e o governo federal. Em meio às discussões entre Zema e Lula, Mateus Simões e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), protagonizam um momento de trégua em evento realizado em Uberaba, no Triângulo Mineiro.