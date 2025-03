Prefeita de cidade mineira é internada após parada cardiorrespiratória

A prefeita de Padre Carvalho, no Norte de Minas, a médica Sâmia Gomes de Medeiros (PL), de 51 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã desta quinta-feira (20/3) e precisou ser transferida em um helicóptero do Corpo de Bombeiros (CBMMG) para Montes Claros. Ela está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa do município.

“A informação que recebemos dos médicos é que o quadro da prefeita evoluiu bem. Ela reagiu bem aos medicamentos”, revelou ao Estado de Minas o vice-prefeito de Padre Carvalho, Ailton Soares Ribeiro (União Brasil), o Preto.

De acordo com o vice-prefeito, Sâmia Medeiros ainda estava dormindo quando passou mal. Ela foi levada imediatamente à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Padre Carvalho, onde socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência (Samu).

Com o apoio da equipe do Samu, um médico da cidade atendeu e garantiu a estabilização do quadro da prefeita enquanto aguardava a chegada do helicóptero do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV). Na sequência, ela foi transferida para Montes Claros, a 188 quilômetros de Padre Carvalho.

Antes de assumir a Prefeitura de Padre Carvalho (5,058 mil habitantes), Sâmia Medeiros atuava como perita médica do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Cidade comovida

Conforme Preto, o problema de saúde da prefeita causou apreensão em Padre Carvalho. “A população da cidade ficou muito comovida e sensibilizada. Quando de trata de saúde, a posição política não interfere. Problema de saúde é uma coisa que mexe com todo mundo”, afirmou Ailton.

Prefeito de Janaúba internado

Também no Norte de Minas, o prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes (PSD), está internado no Hospital Fundajan, em seu município desde segunda-feira (17/3), devido à complicação que sofreu após fazer uma cirurgia de hérnia de disco.

Ele tinha sido submetido à cirurgia de hérnia de disco no sábado (15/3) e recebido alta domingo (16/3). Mas, na segunda-feira, apresentou um hematoma na região cervical e precisou passar por um novo procedimento cirúrgico. A equipe médica decidiu por mantê-lo intubado, “com objetivo de evitar a obstrução da traqueia” e também devido à complexidade do procedimento de neurocirurgia.

Na quarta-feira (19/3), o vice-prefeito de Janaúba, Huarrisson Antunes, o “Bionicão”, por meio da gravação de um vídeo, divulgado nas redes socais, informou que o prefeito José Aparecido teve uma melhora e que foi “extubado”, voltando a respirar sem a ajuda de aparelhos.