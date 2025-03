Procon recolhe mais de 700 pares de chinelos falsificados em Minas

Mais de 700 pares de chinelos e sandálias falsificados foram apreendidos em uma operação da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O resultado foi divulgado nessa segunda-feira (24/3). A fiscalização aconteceu após denúncia da marca que originalmente fabrica os chinelos.

A operação Pisando em Falso tinha como alvo a loja que fica no Terminal Central do Sistema do Integrado de Transporte. O Procon recolheu 725 pares de quatro marcas diferentes, todos considerados falsificados, sendo a maioria de uma marca de chinelos.

Advogados da fábrica de chinelos tentaram um acordo com o lojista, quando foi descoberta a venda de falsificados. Como não houve um acerto entre as partes para que uma possível franquia fosse aberta no local, as informações foram repassadas ao Procon.

A suspeita é de produção com materiais que, segundo a fabricante, não condizem com o padrão de qualidade da marca original.

As sandálias serão encaminhadas para o depósito da empresa em São Paulo (SP), onde passarão por perícia e serão destruídas, uma vez que a detentora da marca tem o direito de escolher qual destinação os produtos receberão. Os responsáveis pela venda serão processados administrativamente.

"Para evitar adquirir produtos falsificados, atente-se para a qualidade do produto e o preço médio. Preços muito abaixo do praticado no mercado são um sinal de alerta. No caso dos chinelos, verifique a marca nas tiras, a qualidade da impressão das estampas e também a numeração que deve constar na parte superior das peças", explicou o superintendente do Procon de Uberlândia, Egmar Ferraz.

