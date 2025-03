Funed volta a fabricar soros hiperimunes e garante autossuficiência no país

O retorno das atividades da Fábrica de Produção de Soros Hiperimunes, da Fundação Ezequiel Dias (Funed), localizada no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH, representa um apoio para o Instituto Butantã, único fabricante do antídoto no Brasil. A fabricação de soros estava paralisada desde 2016, quando a fábrica foi fechada para adequações técnicas às Normas de Boas Práticas de Fabricação.



Segundo dados do DataSus, Minas Gerais foi o segundo estado com maior número de incidentes envolvendo animais peçonhentos, como aranhas, cobras e escorpiões, em 2023, com 56.897 casos registrados. O estado fica atrás somente de São Paulo, com 69.892.





A Funed passou pela aquisição de novos equipamentos e investiu na capacitação dos funcionários. No final de 2024 conseguiu a autorização da Anvisa. Com a retomada, a fábrica tem a capacidade de produzir 150 mil ampolas anualmente, o que garante, junto com o Instituto Butantã, a autossuficiência do Brasil.



A previsão de entrega do primeiro lote de ampolas é agosto deste ano. Inicialmente, a Funed vai representar 30% da produção nacional, podendo ser ampliada futuramente. A expectativa é que a fábrica 5 da Fundação, construída entre 2005 e 2011 e que nunca funcionou, entre em atividade em 2028.



No momento, a Funed possui registro para a produção de oito tipos de soros, entre eles os antipeçonhentos (antiofídicos e antiescorpiônicos), antitóxicos (antitetânico) e antivirais (antirrábico). Em 2025, a previsão é produzir soros antibotrópico (pentavalente), anticrotálico (cascáveis) e antiescorpiônico.

