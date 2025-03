Criança de 7 anos leva 9 pinos de cocaína para escola de Minas

Uma professora acionou a Polícia Militar ao encontrar nove pinos de cocaína com um aluno de 7 anos. O caso foi registrado em uma escola municipal nessa segunda-feira (24/3) em Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce. Este é o segundo caso de drogas levadas por alunos para dentro de escolas de Minas Gerais em menos de uma semana.

Na sexta-feira (21/3), ao menos 20 crianças foram encaminhadas para uma unidade de saúde em Itamonte, no Sul de Minas Gerais, com suspeita de ingestão de cocaína. Os menores de 4 e 5 anos tiveram acesso à substância quando uma colega de 4 anos levou 16 papelotes, achando que era doce.

No caso dessa segunda, o boletim de ocorrência relata que a professora encontrou nove pinos verdes com uma substância branca dentro de um saco plástico em posse da criança

A mãe da criança foi até a escola, conversou com os policiais e os acompanhou até a sua residência. No imóvel, o tio da criança, de 23 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Durante buscas no quarto do suspeito, a PM ainda localizou outros 143 pinos de cocaína dentro de um armário, junto com roupas infantis.

Questionada sobre a droga, a mãe da criança afirmou que não sabia que o material estava escondido dentro de casa.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem tem passagens por tráfico, homicídios e é envolvido com uma organização criminosa que atua na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

O homem foi preso e o material foi apreendido pela polícia.

2º caso em Minas

Ontem, a Polícia Militar informou que foi autorizado um mandado de prisão contra o pai da menina que levou cocaína para a escola. A Polícia Civil (PCMG) abriu inquérito para investigar o caso, que está sob sigilo.