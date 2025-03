Polícia apreende 40 toneladas de sabão em pó falsificado em Divinópolis

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de 40 toneladas de sabão em pó falsificado em um galpão no bairro Rancho Alegre, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (24/3), após investigações da equipe de inteligência apontarem que o local abrigava um esquema de falsificação do produto.



Além do material apreendido, os policiais encontraram cerca de 5 mil embalagens vazias e 3 mil produtos prontos para comercialização. No momento da abordagem, 16 funcionários trabalhavam no galpão, incluindo menores de idade.

A Receita Estadual interditou o estabelecimento para perícia, enquanto o Ministério do Trabalho foi acionado devido à presença de menores em situação irregular. Entre os trabalhadores também estavam duas mulheres grávidas. Os militares também apreenderam uma carreta e uma van, utilizadas no transporte dos produtos falsificados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A operação terminou com a prisão de dois homens envolvidos no esquema.

*Amanda Quintiliano especial para o EM