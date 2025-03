Vacina contra gripe: quando começa a campanha em BH?

Com a cobertura vacinal abaixo da meta, Belo Horizonte se prepara para o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, previsto para 7 de abril. O grande desafio da capital mineira é ampliar a adesão dos grupos prioritários, que em 2024 registraram uma cobertura de apenas 60,7%, bem abaixo dos 90% estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Como novidade, a vacina contra a influenza passa agora a ser oferecida de forma permanente nas unidades de saúde, conforme determinação do Ministério de Saúde, o que irá permitir que a população prioritária se imunize a qualquer momento do ano, sem depender da campanha anual.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que ainda não recebeu as doses destinadas à capital pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG). Os imunizantes começaram a ser distribuídos aos estados na última sexta-feira (21/3), quando o Ministério da Saúde anunciou a data de início da campanha. A administração municipal de BH aguarda a distribuição para definir as estratégias de imunização, que deverá ser disponibilizada nos 152 centros de saúde da capital.

Ainda assim, o município reforça que já monitora os casos de doenças respiratórias e mantém um plano de enfrentamento para momentos de maior demanda. Até agora, a cidade não registrou um aumento significativo na procura por atendimentos relacionados a doenças respiratórias, segundo a PBH.

Nos três primeiros meses de 2024 foram contabilizados aproximadamente 139 mil atendimentos, enquanto que no mesmo período de 2025 esse número caiu para 85 mil.

“Cabe ressaltar que a prefeitura conta com um plano de enfrentamento das doenças respiratórias, que é ativado mediante aumento de casos e maior demanda por atendimento”, destacou por meio de nota. Em 2024, foram aplicadas cerca de 365 mil doses da vacina contra a gripe em belo-horizontinos pertencentes aos grupos preconizados pelo Ministério da Saúde, cuja cobertura vacinal ficou em 60,7%.

A reportagem procurou a SES-MG para saber as datas de distribuição dos imunizantes, mas, até o fechamento desta edição, não teve retorno.

Quem pode se vacinar?

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade serão os primeiros a receber o imunizante. A possibilidade de ampliar a vacinação contra a influenza para o público em geral não está descartada, mas, segundo o Ministério da Saúde, ficará a critério de cada estado e município, com base na cobertura vacinal dos grupos prioritários. “Nossa meta é imunizar 90% do público prioritário e vamos disponibilizar vacina pra isso”, disse o ministro Alexandre Padilha, em comunicado.

As vacinas contra a gripe são atualizadas anualmente e, por isso, mesmo quem já tomou o imunizante no passado deve se vacinar novamente neste ano, como determina a Organização Mundial da Saúde (OMS). O imunizante oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra três subtipos do vírus Influenza e é a aposta do poder público para frear casos graves e internações.

Vacina o ano todo

A partir deste ano, a vacina também passa a ficar disponível em unidades básicas de saúde de forma permanente, ao longo de todo ano.

A estratégia, segundo o Ministério da Saúde, é aproveitar todas as oportunidades para vacinar quem precisa da dose. “Nosso objetivo é fazer com que o Brasil tenha o maior e mais diverso sistema vacinal do mundo”, completa o comunicado do ministro da Saúde.

Além da ampliação da vacinação ao longo do ano, o Ministério da Saúde também confirmou o retorno dos Dias D, datas em que a imunização será intensificada com mutirões e ampliação do funcionamento dos postos de saúde. A data para este ano será definida ao longo da próxima semana, durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite, mas a previsão é de que aconteça em maio.