Mariana: caravana vai informar moradores sobre termos do novo acordo

Moradores de municípios da Bacia do Rio Doce atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos em Mariana serão informados dos termos do acordo de repactuação por uma caravana itinerante - os valores do acordo somam R$ 170 bilhões. A iniciativa foi anunciada nesta segunda-feira (24/3) pela Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR).

A caravana contará com cinco equipes em 22 territórios, em 18 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo, num total de cerca de 90 técnicos. Os trabalhos serão feitos com a participação de 15 ministérios, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). O objetivo é sanar dúvidas da população atingida sobre os termos do acordo e escutar as demandas locais.

A repactuação foi homologada em 6 de novembro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No começo deste mês, 26 municípios se inscreveram no acordo, enquanto que outros 23 decidiram abrir mão e se manter na ação movida na Inglaterra contra a mineradora BHP.

Apesar da dispensa destes municípios, que incluem o mais atingido pelo rompimento (Mariana) e o mais populoso da Bacia do Rio Doce (Governador Valadares), os moradores destas cidades também foram englobados pelo acordo e serão visitados pela caravana itinerante.

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República e que chefia a caravana itinerante, defende que a repactuação apresenta avanços em relação aos termos antigos. “Esse não é o acordo dos sonhos, mas é o melhor acordo possível de ser feito”, disse.

Uma iniciativa citada no anúncio desta segunda-feira é a criação do Fundo Rio Doce, estabelecido em decreto do governo federal no último dia 18. O fundo receberá R$ 49 bilhões das mineradoras, em parcelas, no período de 20 anos. Os valores serão destinados a ações de responsabilidade do governo federal na bacia.

No total, o novo acordo de Mariana estabelece a indenização de R$ 170 bilhões pela mineradora responsável pela Barragem de Mariana. Deste valor, R$ 38 bilhões já são considerados pagos por investimentos anteriores.

Do restante, R$ 100 bilhões serão destinados aos entes públicos, sendo União, estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e municípios que aderiram ao acordo. Outros R$ 6,1 bilhões vão para o caixa de municípios e mais R$ 58,5 bilhões vão para ações de reparação ambientais, sanitárias e outras nos territórios atingidos.

O rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, aconteceu em 5 de novembro de 2015 e é uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Na ocasião, 19 pessoas morreram e 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram despejados na Bacia do Rio Doce, o que afetou 700 mil pessoas e provocou danos irreversíveis ao meio ambiente.

