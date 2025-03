Rompimento da barragem da Lagoa do Nado foi falha humana, diz PBH

O rompimento da barragem de contenção de água do Parque Lagoa do Nado, no Bairro Itapoã, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, ocorrido há quatro meses, foi causado por falha humana. A confirmação foi dada pela prefeitura municipal (PBH), nesta quinta-feira (13/3), após análise dos elementos colhidos ao longo da investigação.

O acidente aconteceu em novembro de 2024 durante temporal. A barragem, que continha cerca de 60 milhões de litros de água, não suportou à pressão gerada por chuvas intensas e cedeu.

Em nota, a PBH informou, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que, com base na análise dos documentos, oitivas das testemunhas e demais elementos colhidos ao longo da sindicância, não foram identificadas falhas estruturais na barragem que possam ter contribuído para seu rompimento.

Conforme os elementos apurados, o indicativo é que o incidente ocorreu porque a galeria do vertedouro - estrutura que controla o fluxo de água em reservatórios - encontrava-se parcialmente obstruída por três anteparos de madeira, denominados stop log.

"Esses dispositivos foram removidos do vertedouro durante o período de chuvas, para rebaixamento do nível do reservatório, mas foram indevidamente recolocados posteriormente", afirmou em nota.

Reconstrução

A secretaria ainda destacou que parte das obras de reconstrução e recuperação da Lagoa do Nado está prevista para ser concluída até o fim de abril. Estão sendo executadas intervenções de limpeza, instalação de barreiras de sedimentos, recomposição dos taludes e implantação de um novo canal de drenagem na área onde houve a ruptura da barragem. Segundo a pasta, está sendo investido aproximadamente R$ 1 milhão nesse trabalho.



Quanto às obras de reconstrução do barramento, a prefeitura comunicou em nota que "continuam em andamento os preparativos para a licitação do projeto e da obra de reconstrução do barramento. A contratação está prevista para o 2º semestre de 2025. As obras começam assim que for concluído o processo de licitação".

Funcionamento do parque

- Entrada pela Portaria 2: terça a domingo, das 6h40 às 21h - Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã;

- Entrada pela Portaria 6: terça a sábado, das 7h às 17h - Rua Herbert Brant Aleixo, 40 - Bairro Itapoã

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata