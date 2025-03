BH: parte da obra de reconstrução da Lagoa do Nado será entregue até abril

Lagoa do Nado estão previstas para ser concluídas até o fim de abril. O prazo foi anunciado nesta quarta-feira (12/3), pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), após quase quatro meses do rompimento da barragem no parque municipal de mesmo nome, localizado no Bairro Itapoã, na Região Norte da capital. O local ainda receberá o vereador Wagner Ferreira (PV) para uma visita técnica, com o objetivo averiguar as condições do equipamento, nesta quinta (13/3). Algumas das obras de recuperação e reconstrução daestão previstas para ser concluídas até o fim de abril. O prazo foi anunciado nesta quarta-feira (12/3), pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), após quase quatro meses do rompimento da barragem no parque municipal de mesmo nome, localizado no Bairro Itapoã, na Região Norte da capital. O local ainda receberá o vereador Wagner Ferreira (PV) para uma visita técnica, com o objetivo averiguar as condições do equipamento, nesta quinta (13/3).

13 de novembro de 2024 durante temporal que atingiu a cidade. A barragem, que continha cerca de 60 milhões de litros de água — o equivalente a 25 piscinas olímpicas —, não suportou a pressão gerada por chuvas intensas. O talude cedeu, liberando um fluxo violento de água e sedimentos que avançaram pela Avenida Dom Pedro I e interditou temporariamente a via. A vazão de água fez com que o manancial artificial ficasse praticamente seco. O episódio aconteceu emdurante temporal que atingiu a cidade. A barragem, que continha cerca de 60 milhões de litros de água — o equivalente a 25 piscinas olímpicas —, não suportou a pressão gerada por chuvas intensas. O talude cedeu, liberando um fluxo violento de água e sedimentos que avançaram pela Avenida Dom Pedro I e interditou temporariamente a via. A vazão de água fez com que o manancial artificial ficasse praticamente seco.

O barramento rompido virou um barranco de terra e rochas vermelhas sustentando uma parte da estradinha de pedras e calçamento e da grama. Também sofreram estragos pedaços de vegetação, raízes de árvores, cabeamento elétrico dos postes de iluminação e cercas, além das variadas espécies de peixes, pássaros e tartarugas que foram resgatados.

Por causa dos estragos causados pelo rompimento da barragem, o parque ficou fechado por 20 dias. O funcionamento voltou parcialmente em 3 de dezembro. Até o momento, está liberada para a comunidade a área onde estão localizados o playground, a academia a céu aberto, as quadras de peteca, de tênis e poliesportiva, a biblioteca e a lanchonete, a pista de skate, a tenda do bosque e a praça do sol.

Procurada pelo Estado de Minas, a PBH informou, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que "as intervenções de limpeza, instalação de barreiras de sedimentos, recomposição dos taludes e implantação de um novo canal de drenagem na área onde houve a ruptura da Barragem do Parque Lagoa do Nado encontram-se em execução, com previsão de serem concluídas até o fim de abril". Segundo a nota, está sendo investido aproximadamente R$ 1 milhão nesse trabalho.

Reconstrução do barramento

Segundo o relatório técnico elaborado por uma comissão especial da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), o acidente aconteceu pela redução da capacidade de vazão da água. Essa redução teria sido causada pela instalação de um dispositivo para controle do nível de água. A medida e as fortes chuvas registradas no dia do acidente fizeram com que a barragem, que é de terra, não suportasse o volume de águas e se rompesse.

A prefeitura informou que um relatório foi encaminhado ao Ministério Publico (MP,) e será aberta uma sindicância para apurar a responsabilidade pela instalação do dispositivo que teria resultado no rompimento. Quanto as obras de reconstrução do barramento, o Executivo comunicou que continuam em andamento os preparativos para a licitação do projeto e da obra. "As obras começam assim que for concluído o processo de licitação', afirmou também em nota.

Para fiscalizar o que já foi feito para reformar o espaço, o vereador Wagner Ferreira (PV) vai realizar uma visita técnica ao parque nesta quinta. Serão analisados ainda segurança, iluminação, condições sanitárias, sala multimeios, teatro de bolso, quadras-poliesportiva, pista de skate, campo de futebol, local para caminhada e viveiros de mudas.

Funcionamento do parque

- Entrada pela Portaria 2: terça a domingo, das 6h40 às 21h - Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã;

- Entrada pela Portaria 6: terça a sábado, das 7h às 17h - Rua Herbert Brant Aleixo, 40 - Bairro Itapoã

A quadra de tênis do parque está temporariamente interditada para a realização de algumas intervenções.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata