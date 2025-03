BH: pane em semáforo trava trânsito na Avenida Amazonas após forte chuva

Um semáforo piscando no cruzamento das avenidas Amazonas e Contorno, no sentido Centro de Belo Horizonte, causa congestionamento na região na tarde desta segunda-feira (24/3).

A falha ocorreu após as fortes chuvas que atingiram a capital, deixando o trânsito praticamente parado, segundo relatos de moradores. A região Oeste, onde o problema foi registrado, já acumula 86,9% da média climatológica de março, que é de 197,5 mm, liderando o volume de chuvas na cidade até o momento.

A reportagem entrou em contato com a BHTrans para saber quais medidas estão sendo adotadas e aguarda retorno.

As chuvas, que já eram esperadas, devem continuar, com acumulados de até 30 mm até as 8h desta terça-feira (25/3), segundo alerta a Defesa Civil. Além do grande volume de precipitação, há previsão de raios e rajadas de vento de até 50 km/h.

O órgão alerta para que a população evite áreas de alagamento e não se abrigue ou estacione veículos sob árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.