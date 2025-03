A forte chuva registrada na manhã desta segunda-feira (24/3) resultou no desabamento parcial de uma residência em São João del Rei, na Região Central de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e realizou as primeiras intervenções para minimizar os riscos. De acordo com a corporação, a chuva provocou uma enchente do Córrego Lenheiros e, com isso, a correnteza arrastou o muro de arrimo e a varanda da casa.

Apesar dos danos estruturais, não houve registro de feridos. A Defesa Civil da cidade também compareceu ao local e determinou a evacuação da residência como medida de segurança. A área foi isolada e segue sendo monitorada pelas autoridades.

Ao todo, 595 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas, anunciou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado segue até as 10h desta terça-feira (25/3), mas pode ser renovado a qualquer momento.