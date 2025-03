Polícia recupera equipamento agrícolas avaliados em R$ 500 mil

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"



A Polícia Civil recuperou, nos últimos sete dias, três equipamentos que tinham sido roubados em fazendas do interior de Minas Gerais. Desta vez, na última sexta-feira (21/3), os policiais localizaram uma plantadeira avaliada em R$ 70 mil, em Ipuiúna, no Sul do estado. No total, foram recuperados maquinários avaliados em R$ 500 mil.

As investigações começaram em fevereiro, feita pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais em Alfenas, e avançaram sob a coordenação do 18º Departamento da PCMG, com apoio das demais delegacias rurais da região.



Nessa ação, participaram policiais da recém-criada Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, em Poços de Caldas, com apoio de policiais militares da região de Ipuiúna.

As investigações prosseguem com o intuito de identificar e indiciar os autores do crime. Os maquinários foram todos devolvidos a seus proprietários.

Itaú de Minas

No último dia 19 de março, a Polícia Civil recuperou, em Itaú de Minas, no sudoeste mineiro, uma máquina agrícola avaliada em R$ 440 mil. Esta foi adquirida, mediante estelionato, em fevereiro último. O equipamento foi roubado na zona rural de Alfenas. Três integrantes do grupo de ladrões foram presos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia