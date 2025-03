Tempo em BH: vai chover nesta segunda (24/3)?

A semana começa com mais um dia de calor e possibilidade de chuva forte em Belo Horizonte.

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, raios e rajadas de vento nesta segunda-feira (24).

De acordo com o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima pode chegar a 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

Até a manhã desta segunda, três regionais da capital mineira registraram mais da metade das precipitações esperadas para o mês de março, de 197 milímetros (mm).

A Região Oeste lidera o ranking com 153,4 mm (77,7%), seguida da Região Noroeste, com 123,4 mm, o que representa 62,5%. Já a Região do Barreiro registrou 103,7 mm de chuva, 52,5% do esperado.

Minas

O cenário é parecido no restante de Minas Gerais, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima pode chegar a 37°C nesta segunda.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais, a previsão indica que o céu será parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada.