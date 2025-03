Chove forte em BH na noite deste domingo (23/3)

Os belo-horizontinos enfrentam mais uma noite de chuva intensa neste domingo (23/3). O temporal, que começou por volta das 17h, já atinge as regionais Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Barreiro e Pampulha.

Mais cedo, o órgão já havia alertado para chuvas fortes, com volumes que poderiam chegar a 30 milímetros. Alerta que segue até às 8h desta segunda-feira (24/3). As precipitação são acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50km/h.

O aviso ainda é reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que colocou BH e outras 785 cidades em alerta de “perigo potencial” para chuvas intensas durante as próximas horas. A previsão do tempo já indicava que o primeiro fim de semana do outono seria de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de precipitações, raios e ventos ocasionais.

Com a chuva ganhando força, a Defesa Civil pede para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.