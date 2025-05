MG: PC amplia equipe para acelerar apuração de acidente com 9 mortos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ampliou a equipe de perícia técnica para a apuração do acidente que matou nove pessoas e deixou dez feridos na rodovia BR-251 em Grão Mogol, no Norte de Minas, na noite dessa terça-feira (13/05).

Uma equipe composta por 21 investigadores, peritos criminais, médicos-legistas e técnicos da Superintendência de Polícia Técnico-Científica realiza o procedimento de perícia da cena do crime e análise dos corpos, na manhã desta quarta-feira (14/05). Neste momento, é realizado o levantamento do local do crime e a realização de exames de necropsia para a posterior liberação dos corpos às famílias.

Até o momento, foi constatado que os corpos não foram encontrados carbonizados, o que pode contribuir nos processos de identificação e liberação para procedimentos funerários.

Em nota, a corporação informou que cinco vítimas já foram identificadas e serão liberadas às famílias após os procedimentos necroscópicos. Os demais corpos estão em processo de coleta de digitais. A previsão de conclusão e envio do laudo pericial às autoridades é de 30 dias.

“A PCMG se solidariza com os familiares e amigos das vítimas fatais, bem como os sobreviventes, e reafirma seu compromisso em prestar todo o apoio necessário neste momento de dor”, afirma a corporação em nota.

O acidente

Conforme os levantamentos da PC, o acidente ocorreu depois que a carreta, que trafegava no sentido Salinas-Montes Claros, invadiu a contramão da rodovia, na altura do distrito de Barrocão, na altura do quilômetro 446 da via, por volta das 21h30.

A van foi arrastada até a margem da via, onde ficou pendurada em um barranco.

Conforme o boletim de ocorrência, dos 17 ocupantes da van, nove foram encontrados sem sinais vitais, sendo oito adultos e uma criança. Outras oito pessoas estavam feridas. Já os dois ocupantes da carreta estavam feridos, mas conscientes e orientados.

Os corpos e os feridos foram retirados das ferragens em uma ação integrada com o Samu. Seis ambulâncias foram mobilizadas para o atendimento às vítimas, que as encaminharam para o Hospital Universitário Clemente de Faria e para a Santa Casa de Montes Claros.

A pista foi bloqueada nos dois sentidos. Às 3h40, os veículos foram removidos e o tráfego, liberado.