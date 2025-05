Motorista que matou mãe e filho atropelados é preso preventivamente

O motorista, de 54 anos, que matou mãe e filho atropelados em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no domingo de Dia das Mães (11), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão judicial ocorreu depois de audiência de custódia realizada na tarde dessa terça (13) pela 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santa Luzia. O homem foi encaminhado para o presídio da cidade, onde permanece à disposição da Justiça

O condutor, preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), disse que perdeu a direção do veículo ao descer a rua em alta velocidade em um Fiat Uno. Ele afirmou ainda que tentou acionar o freio do carro, que não funcionou.

No cruzamento da Rua Silva Jardim, o motorista saiu da pista, bateu em um poste de proteção instalado na calçada e atropelou as vítimas, que morreram abraçadas. O motorista disse, ainda, que bebeu uma dose de uísque horas antes do acidente, mas o teste do bafômetro deu negativo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer mãe e filho e as mortes foram confirmadas no local. A PM constatou que o homem não tem carteira de motorista e/ou permissão para dirigir. Ele foi conduzido à delegacia, ouvido e preso pelo crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor.

Os corpos de mãe e filho foram encaminhados ao IML, em BH, onde foram submetidos ao exame de necropsia e, na sequência, liberado para os familiares. O velório e enterro de Luciene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e Luan Henrique, de 9, foi realizado no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em Santa Luzia, na tarde de segunda.