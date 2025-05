Homem usa 'revólver de cola quente' para roubar clínica de saúde e é preso

Um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira (13/5) após roubar cerca de R$ 200 de uma clínica de saúde no bairro Matosinhos, em São João del-Rei, na Região Central. O crime ocorreu na tarde dessa segunda-feira (12/5) e mobilizou a Polícia Militar, que localizou o suspeito menos de 24 horas depois.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o autor entrou em uma das salas do setor de arrecadação de um plano de saúde que funciona na unidade e anunciou o assalto. De acordo com o relato, o homem exibiu um objeto que simulava uma arma de fogo, mas que não possuía cano, apenas punho e gatilho — o que dificultou a identificação imediata do tipo de armamento.

Imagens de câmeras de segurança de residências próximas flagraram a fuga, que foi feita em uma bicicleta escura. Em busca pela região, a PM conseguiu localizá-lo e detê-lo já na manhã desta terça (13/5). Ao ser preso, ele confessou o crime e afirmou que cometeu o roubo para comprar drogas. O homem também revelou que utilizou um "revólver de cola quente" para ameaçar a vítima. O objeto foi apreendido e levado como prova.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O caso agora será investigado pela Polícia Civil.