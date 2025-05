Justiça aposenta juiz acusado de furtar imagem sacra em Tiradentes

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu pela aposentadoria compulsoriamente do juiz João Carlos de Souza Correa. Ele é acusado de furtar uma imagem sacra de um antiquário em Tiradentes, no Campo das Vertentes, em 2014. De acordo com o tribunal, o julgamento aconteceu em sessão do Órgão Especial, nessa segunda-feira (12/5). A decisão pela condenação teve maioria de 16 votos.





O TJRJ informou que a Corregedoria Geral de Justiça abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o magistrado em novembro de 2021, depois que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou denúncia contra Correa. O juiz foi identificado por imagens de câmera de segurança do antiquário, após a descoberta do sumiço da peça.

O desembargador José Muiños Piñeiro Filho, relator do PAD, considerou que a punição criminal estava prescrita, votou pela pena de censura, utilizando um precedente do Superior Tribunal de Justiça, mas foi vencido pela maioria dos seus pares após a desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo abrir a divergência votando pela aposentadoria compulsória.