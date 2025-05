BH: Defesa Civil interdita imóvel onde operário morreu soterrado

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou, nesta terça-feira (13/5), o imóvel da Rua Maria Balesteros, 212, no Bairro Tirol, Região do Barreiro, após um deslizamento de terra que resultou na morte do operário Nilson Teixeira Ramalho, de 42 anos. A decisão foi tomada após vistoria complementar realizada pela manhã.

Além da interdição, o responsável pela obra foi notificado a contratar um profissional habilitado para elaborar um laudo técnico de estabilidade do terreno e adotar medidas que reduzam o risco de colapso do muro de divisa. Também foi determinada a interdição parcial de um corredor do imóvel vizinho, próximo ao muro, até que intervenções de segurança sejam executadas.

Nilson morreu na tarde de segunda-feira (12/05) enquanto operava uma retroescavadeira na parte frontal do imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador chegou a estabilizar o equipamento, mas, ao descer, foi surpreendido por um deslizamento de terra, que o prensou contra a máquina.

Durante o resgate, foi necessário remover uma grande quantidade de solo e fazer escoramento da área para garantir a segurança das equipes.

A perícia ainda depende da retirada da retroescavadeira soterrada para concluir a avaliação técnica do terreno.

