O desmoronamento de uma casa de dois andares deixou pelo menos três pessoas soterradas na tarde deste sábado (28/12), no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte. Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) trabalham no local para abrir acessos às vítimas, que ainda não foram resgatadas - ainda não se sabe o estado de saúde delas.

A casa inteira ruiu e sobraram apenas destroços. De acordo com a vizinhança, na hora em que a casa desabou foi ouvido um barulho semelhante ao de uma bomba. "Quando cheguei na varanda vi a casa terminando de cair", conta uma moradora do imóvel ao lado do desabamento.

Na casa que desabou moravam duas famílias, com quatro pessoas no total - uma delas estava fora da casa e já foi localizada. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram confirmadas três vítimas, sendo que duas foram localizadas em meio aos destroços, mas ainda não foi possível retirá-las. Cães farejadores auxiliam nas buscas. O local foi isolado pelos bombeiros devido a um forte cheiro de gás.





"A gente primeiro fez uma técnica chamada escuta, passou um detector de vida, fez uma varredura superficial, e agora estão sendo feitas as buscas em profundidade. Aí faz o rompimento e retirada do material para conseguir buscar as vítimas", explica o Tenente Marco Moura, do CBMMG.

Vizinhos relatam que uma das moradoras da casa, identificada como Fátima, recebia visitas na hora do desabamento. Sua irmã Shirley, que mora com ela, estava na porta de casa e conseguiu escapar do desabamento. O filho da Fátima, identificado como Paulo, não estava na casa na hora do desabamento.

Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas na ocorrência, além de agentes da Polícia Militar e ambulâncias do Samu. A Defesa Civil de Belo Horizonte também foi acionada.





A ocorrência segue em andamento.