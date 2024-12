Vista da Serra do Curral encoberta por nuvens durante chuva no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte

O último sábado do ano (28/12) registra chuvas moderadas na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vista do Bairro Santo Antônio, por exemplo, mostra uma Serra do Curral encoberta por nuvens escuras no horizonte.





Segundo a Defesa Civil, também há incidência de chuva fraca nas Regiões Pampulha, Norte e Leste da capital mineira. Entretanto, as precipitações podem piorar ao longo do dia.





Esta manhã, o órgão emitiu um alerta com previsão de pancadas de chuva de até 40 milímetros com raios e rajadas de vento de 50km/h que podem atingir a capital até a manhã de domingo (29/12).

Além disso, BH está sob alerta para risco geológico até a próxima sexta-feira (3/1). As regionais Barreiro, Centro-sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova estão sob alerta alto, e a regional Leste está sob alerta moderado.





A Defesa Civil da capital recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).