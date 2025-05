Mariana: reunião com atingidos decide destinação de lotes remanescentes

Os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, se reuniram em assembleias para definir os critérios de destinação dos lotes remanescentes nos assentamentos dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

As reuniões aconteceram em 7 e 8 de maio e contaram com a participação de representantes do Ministério Público, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG).





As áreas são aquelas que não foram escolhidas ou receberam uma ocupação no processo inicial, quando as famílias atingidas selecionaram seus lotes nos novos distritos. Nas reuniões, a comunidade decidiu que a maior parte dos lotes será leiloada, a partir de condições e parâmetros definidos pelos moradores dos distritos.





Os encontros aconteceram no Centro Comunitário do reassentamento de Paracatu de Baixo e na quadra do reassentamento de Bento Rodrigues.





Novo acordo

Os encontros fazem parte de uma série de ações previstas no Novo Acordo de Reparação de Mariana, homologado em novembro de 2024, que estabeleceu obrigações para garantir a conclusão das obras e a entrega dos reassentamentos às comunidades atingidas.

O acordo possui um anexo específico voltado exclusivamente para o município de Mariana, que inclui a conclusão, por parte das mineradoras, dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Esses dois distritos foram diretamente atingidos e destruídos pelo rompimento da barragem. Por esse motivo, foi necessária a reconstrução das comunidades em outros locais para reassentar as famílias que perderam suas casas.