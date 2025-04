Chuva forte alaga Av. Cristiano Machado. Veja como ficou

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (16/04) causou alagamentos em diversos pontos da cidade. Na Av. Cristiano Machado, na altura do Bairro Suzana, Região da Pampulha, um vídeo mostra que a água invadiu pelo menos duas pistas e o passeio.

Imagens mostram os veículos passando por apenas uma pista. A água chega perto da entrada de casas e garagens na via.

Em outro ponto da avenida, próximo à Estação São Gabriel, o Estado de Minas registrou alagamento no córrego que desce da Lagoa da Pampulha. O nível elevado da água espalhou lixo pela via e causou transtornos na região.

Temporal



Nas primeiras horas de hoje, a Defesa Civil municipal informou que chovia forte em Venda Nova e na Região Noroeste e extremamente forte na Pampulha. Passageiros e motoristas que passam pela Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, flagraram a bacia de contenção no limite.

Os bombeiros foram acionados no Anel Rodoviário, em frente ao Shopping Del Rey, para salvamento de pessoa ilhada. Segundo os militares, um carro de passeio ficou ilhado em meio à enxurrada. Quando os bombeiros chegaram ao local, o nível da água já havia diminuído e ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil divulgou que o tempo segue instável com ocorrência de chuva moderada a forte nas próximas duas horas. O órgão recomenda atenção aos motoristas e pedestres devido ao asfalto molhado e baixa visibilidade.

O temporal também deixou cerca de 500 residências sem luz. A Cemig já trabalha no atendimento nos pontos afetados com previsão de restabelecimento do fornecimento de energia até o fim desta tarde.

Veja as recomendações durante a chuva