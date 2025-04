Chuva em BH fica entre os assuntos mais comentados do X; veja memes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Belo Horizonte é um dos assuntos mais comentados do X na manhã desta terça-feira (16/4). Tudo isso por causa da chuva forte que atingiu a capital. De acordo com a Defesa Civil, em apenas três horas choveu mais de 90% do volume esperado para todo o mês na região Nordeste de Belo Horizonte. A média histórica de abril na capital é de 82,3 milímetros. Na Pampulha, o acumulado foi de 88,5% do esperado para o mês.

Alguns pontos da cidade, como o Anel Rodoviário, registrou pontos de alagamento. Esse foi um dos pontos que viraram memes para os internautas, bem como a lentidão do trânsito. “Eu amo o conceito que BH não pode cair uma chuva que o trânsito vira um caos”, escreveu um perfil.

“BH vira um cenário de apocalipse com uma chuva, é bizarro”, observou um segundo perfil. Outro usuário do X fez uma comparação entre a capital mineira e o festival Lollapalooza, em São Paulo, que sempre registra chuvas fortes entre os shows. “Belo Horizonte é um grande Lollapalooza, ambos não estão preparados para receber chuva”, comparou.

A população de Belo Horizonte nessa manhã de quarta-feira. pic.twitter.com/TIeymHhHy2 — Jean (@jeanmarcs_) April 16, 2025





2 gotas de chuva em Belo Horizonte e a uber: pic.twitter.com/uelgBP0Cp9 — abade viu skz 05/04 (@torresmungandoo) April 16, 2025

belo horizonte é um grande lollapalooza ambos nao estao preparados para receber chuva — LAC ?????? (@lauraopinioes) April 16, 2025

Chuva na manhã de Belo Horizonte pic.twitter.com/avQRyuXv85 — Tabata Amaral faz janta com salmonela pra mendigos (@caldodexereca) April 16, 2025

Eu amo o conceito que bh não pode cair uma chuva que o trânsito vira um caos — Manu ???? (@Manudiniz_) April 16, 2025

chuva muito forte em minas gerais e grande bh pic.twitter.com/4oFTxA1Fy0 — gleidsonnunes beato (@gleidsonnu32097) April 16, 2025

fizeram o carro ideal pra andar em BH com chuva https://t.co/rY1cKKBXPq — Nando cec (@nandoribeir_) April 16, 2025

Alerta

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva com volume maior do que a média climatológica de todo o mês de abril em Belo Horizonte. O comunicado desta quarta-feira (16/4) alerta para ocorrência de pancadas de chuva de até 90 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até a manhã desta quinta-feira (17/4).

